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Форум «Арктика 2024. Здоровая цифровизация» пройдёт на Ямале

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Форум «Арктика 2024. Здоровая цифровизация» состоится в Ямало-Ненецком автономном округе в начале августа.
Форум «Арктика 2024. Здоровая цифровизация» пройдёт на Ямале
  • Gettyimages.ru
  • © Leonid Eremeychuk

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Как заявила замдиректора Депздрава Мария Захарова, участники форума обсудят тренды, задачи и перспективы цифровой трансформации отрасли, региональные практики, поделятся опытом цифровизации здравоохранения.

В рейтинге федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» в 2023 году ЯНАО занял первое место.

Ранее телеканал «360» сообщал, что жителям Подмосковья стал доступен новый сервис «Здоровье онлайн».

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