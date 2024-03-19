Форум «Арктика 2024. Здоровая цифровизация» пройдёт на Ямале

Форум «Арктика 2024. Здоровая цифровизация» состоится в Ямало-Ненецком автономном округе в начале августа.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Как заявила замдиректора Депздрава Мария Захарова, участники форума обсудят тренды, задачи и перспективы цифровой трансформации отрасли, региональные практики, поделятся опытом цифровизации здравоохранения.

В рейтинге федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» в 2023 году ЯНАО занял первое место.

Ранее телеканал «360» сообщал, что жителям Подмосковья стал доступен новый сервис «Здоровье онлайн».