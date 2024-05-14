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В Москве расширят набережную Южного порта

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В Москве в 1,5 раза расширят набережную Южного порта, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В Москве расширят набережную Южного порта

Об этом сообщает 360.ru.

«Протяжённость набережной в Печатниках составляет семь километров. В ходе реконструкции её отрезок вдоль бывшей промзоны «Южный порт» протяжённостью 2,5 км расширят с 20 до 35 м за счёт понтонных конструкций. На них оборудуют плавучий круглогодичный бассейн и термы, зоны для занятий спортом на свежем воздухе и открытые солярии», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что инфраструктура станет доступна жителям Москвы — вход на набережную сделают открытым.

Ранее сообщалось, что в Северо-Западном округе Москвы возобновят строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с подземным гаражом-стоянкой.

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