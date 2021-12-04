Deutsche Wirtschafts Nachrichten: «восточную версию НАТО» на базе ШОС не создать

Некоторые считают, что Шанхайская организация сотрудничества со временем может стать военным альянсом наподобие НАТО, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Но это невозможно, и тому есть ряд веских технических и геополитических причин. В частности, несовместимость боевых систем стран — членов организации, а также территориальные конфликты между ними. По тем же самым причинам нереализуем и проект оборонного союза между Москвой и Пекином, утверждает автор статьи.

Некоторые наблюдатели считают, что Шанхайская организация сотрудничества — это такая «восточная версия НАТО», то есть содружество стран, которое вполне способно сформировать полноценный военный альянс, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И в сентябре 2021 года произошло событие, которое может служить косвенным подтверждением таких мыслей. Иран утратил статус наблюдателя в ШОС и стал её полноправным членом. Некоторым ситуация напоминает то, как формировалась в своё время Организация Варшавского договора, но есть ряд веских причин, по которым такого рода проект невозможен, объясняет автор статьи.

Во-первых, в отличие от стран — членов ШОС боевые системы государств, входящих в НАТО, интероперабельны, то есть совместимы. Это позволяет союзникам по альянсу эффективно сотрудничать в выполнении тактических, оперативных и стратегических целей и синхронно реагировать на угрозы. У России, Китая, Пакистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Ирана таких возможностей нет.

К тому же между странами — членами ШОС есть серьёзные геополитические противоречия. Индия и Китай не могут уладить территориальные споры в Гималаях. Индия и Пакистан конфликтуют в Джамму и Кашмире. При этом предположения некоторых экспертов о том, что возможен военный альянс между Москвой и Пекином, также разбиваются о геополитическую реальность, утверждает немецкий журналист.

Дело в том, что Поднебесной нужны ресурсы и сельскохозяйственные угодья для того, чтобы обеспечить своё существование в долговременной перспективе. И всё это находится недалеко от её границ, а именно на российском Дальнем Востоке. По имеющейся информации, китайцы уже сейчас активно заселяют эту территорию и осваивают землю. Свои претензии на часть региона Пекин подкрепляет тем обстоятельством, что она была аннексирована в XIX веке. Напряжённость растёт и из-за того, что на востоке России практически никто не проживает, а вот пограничные территории Китая густо заселены.

К тому же многие упускают из внимания то обстоятельство, что проект «Новый шёлковый путь» представляет угрозу для Евразийского экономического союза. В рамках ЕЭС Россия занимает главенствующую роль, но в рамках концепции новой панъевразийской транспортной системы ей придётся передать «политический и экономический скипетр» Пекину.

Внешнюю политику Москвы до сих пор в большей степени определяют её отношения с США и Европой, продолжает автор. Российско-китайское отношения — это партнёрство, а не альянс. Политики в Кремле сами понимают, что самый серьёзный геополитический вызов XXI века для их страны находится на Востоке. Ведь без Сибири и тихоокеанского побережья государство не сможет существовать и превратится в Московскую губернию наподобие Украины.

Совместные учения Китая и России призваны продемонстрировать, что обе страны наладили хорошие отношения в сфере военного сотрудничества. Но улучшения совместимости боевых систем и интероперабельности на тактическом уровне не наблюдаются. Так что не исключено, что на заключительном этапе противостояния США, ЕС, Россия и Турция объединятся, чтобы сдержать мощь Китая.

Другими словами, совместного политического или военного курса у стран ШОС нет. И всё же эту платформу можно использовать для того, чтобы как можно быстрее урегулировать конфликты до того, как они обострятся. Шанхайская организация сотрудничества — это по сути дипломатический форум без эффективного военного компонента, заключает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.