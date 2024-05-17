Просветительский марафон о финансовой грамотности проведут в Москве 18 мая

Вечерний просветительский марафон на тему финансовой грамотности проведут 18 мая в Москве в рамках акции «Ночь в музее».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Помимо лекций, жителей столицы ждут кинопоказ, мастер-классы, квизы, интерактивные игры», — прокомментировала глава столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.

Бесплатные мероприятия пройдут в кинотеатре «Поклонка», галереях «Краснохолмская» и художника Ильи Глазунова, в Музее транспорта Москвы на ВДНХ и в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына.

Ранее сообщалось, что участникам проекта «Московское долголетие» помогут с оформлением электронных заявлений на получение госуслуг на портале mos.ru.