Участникам «Московского долголетия» помогут оформить заявление на льготы по ЖКУ
Людям старшего возраста помогут оформить заявление по двум направлениям: «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи», передаёт Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.
«Специалисты объяснят, как пользоваться сайтом, помогут заполнить заявление и прикрепить необходимые документы», — уточнил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.
Ранее для участников проекта «Московское долголетие» организовали мастер-классы по финансовой грамотности.