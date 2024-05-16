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Участникам «Московского долголетия» помогут оформить заявление на льготы по ЖКУ

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Участники проекта «Московское долголетие» теперь смогут получить помощь в оформлении электронных заявлений на получение госуслуг на портале mos.ru.

Людям старшего возраста помогут оформить заявление по двум направлениям: «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи», передаёт Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

«Специалисты объяснят, как пользоваться сайтом, помогут заполнить заявление и прикрепить необходимые документы», — уточнил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Ранее для участников проекта «Московское долголетие» организовали мастер-классы по финансовой грамотности.

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