Для участников «Московского долголетия» организуют уроки финансовой грамотности

Участники «Московского долголетия» посетят мастер-классы по финансовой грамотности, заявил глава Департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Специалисты проводят лекции и мастер-классы, на которых знакомят старшее поколение с тенденциями в области финансовой грамотности и дают инструменты, которые будут полезны в повседневной жизни», — сказал Филиппов.

Также для участников программы подготовлены мастер-классы «Защита от дистанционного мошенничества» и «Умные покупки и удобные сервисы».

Ранее сообщалось, что для участников проекта «Московское долголетие» открыли более 750 групп по рукоделию.