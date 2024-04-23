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Более 750 творческих групп открыли в рамках проекта «Московское долголетие»

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Для участников проекта «Московское долголетие» открыли более 750 групп по рукоделию. Сюда входят не только шитьё и вязание, но и столярное мастерство, карвинг, керамика и другие виды творчества.
Более 750 творческих групп открыли в рамках проекта «Московское долголетие»

Освоить новые направления помогают профессиональные педагоги, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Благодаря теоретико-практическому построению занятий каждый ученик имеет возможность не только опробовать свои силы в процессе лепки, но и узнать больше об истории скульптуры, основных понятиях и стилях направления», — рассказала профессиональный скульптор, педагог проекта Светлана Салахутдинова.

Ранее сообщалось, что для глав направлений «Московского долголетия» проведут новую программу «Мастерская «Лидер».

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