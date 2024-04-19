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Для лидеров «Московского долголетия» запустили новый образовательный курс

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Новую программу «Мастерская «Лидер» проведут для участников проекта «Московское долголетие», которые возглавляют собственные клубы по интересам.
Для лидеров «Московского долголетия» запустили новый образовательный курс
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, участников обучат навыкам управления, объяснят, как выстраивать коммуникацию с членами команды, а также организовывать мероприятия, создавать проекты и эффективно планировать работу.

В пилотную группу вошли 120 действующих лидеров клубов.

Прошедшие трёхмесячный курс в конце обучения должны будут создать презентацию собственного проекта.

Ранее НСН сообщала, что «Московская техническая школа» (МТШ) подготовила более 200 специалистов промышленной сферы, которые смогли получить необходимые знания и навыки в области освоения искусственного интеллекта.

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