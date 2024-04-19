Для лидеров «Московского долголетия» запустили новый образовательный курс

Новую программу «Мастерская «Лидер» проведут для участников проекта «Московское долголетие», которые возглавляют собственные клубы по интересам.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, участников обучат навыкам управления, объяснят, как выстраивать коммуникацию с членами команды, а также организовывать мероприятия, создавать проекты и эффективно планировать работу.

В пилотную группу вошли 120 действующих лидеров клубов.

Прошедшие трёхмесячный курс в конце обучения должны будут создать презентацию собственного проекта.

Ранее НСН сообщала, что «Московская техническая школа» (МТШ) подготовила более 200 специалистов промышленной сферы, которые смогли получить необходимые знания и навыки в области освоения искусственного интеллекта.