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Махачев: нужно быть дураком, чтобы отказаться от боя с Макгрегором

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Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев прокомментировал возможный поединок с ирландцем Конором Макгрегором.
Махачев: нужно быть дураком, чтобы отказаться от боя с Макгрегором
  • Gettyimages.ru

«Братья, почему нет? Нужно быть дураком, чтобы отказаться. Безусловно, я бы вышел на бой», — заявил Махачев в интервью Pound4Pound.

Россиянин подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года Махачев нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Дариуш заявил, что Махачев способен стать чемпионом UFC в двух категориях.

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