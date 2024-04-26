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Дариуш считает, что Махачев способен стать чемпионом UFC в двух категориях

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Американский боец UFC Бенейл Дариуш назвал имена своих коллег, которые могут стать чемпионами мира промоушена в двух весовых категориях.
Дариуш считает, что Махачев способен стать чемпионом UFC в двух категориях
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, Ислам Махачев может стать двойным чемпионом. У него достаточно хорошие навыки. Ещё у Шона О'Мэлли есть шансы на два пояса, если он подерётся с кем-то вроде Илии Топурии. Алекс Перейра может рассчитывать на чемпионство в тяжёлом весе», — заявил Дариуш Helen Yee Sports.

14 апреля стало известно, что Махачев подерётся с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Турнир пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее американский боец UFC Майкл Чендлер провёл сравнение между Махачевым и претендентом на титул Арманом Царукяном.

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