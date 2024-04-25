RT в Telegram
Подпишись

Чендлер — о разнице между Махачевым и Царукяном: Ислам бьётся за всю Россию и наследие Нурмагомедова

Чендлер — о разнице между Махачевым и Царукяном: Ислам бьётся за всю Россию

Короткая ссылка
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Чендлер провёл сравнение между двумя российскими представителями промоушена — чемпионом в лёгком весе Исламом Махачевым и претендентом на титул Арманом Царукяном.
Чендлер — о разнице между Махачевым и Царукяном: Ислам бьётся за всю Россию и наследие Нурмагомедова
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger/Zuffa LLC

В начале своих размышлений Чендлер похвалил Царукяна за последние выступления и заявил, что он действительно силён.

«Но Ислам уделал очень много парней. У него большое призвание в жизни, он верит, что дерётся не только за себя. Он бьётся за всю страну, он бьётся за наследие Хабиба, за наследие отца Хабиба. Это намного важнее и более особенно. Это внушает страх его соперникам», — заявил Чендлер в интервью The MMA Hour.

4 апреля Царукян взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей. Позже в команде спортсмена сообщили, что боец отказался от реванша с Махачевым на UFC 302.

Первый поединок между россиянами прошёл в 2019 году. Тогда победу одержал Махачев, который выиграл единогласным решением судей.

Ранее Боец UFC Гуськов заявил, что в промоушене адекватно относятся к российскому флагу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить