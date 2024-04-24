RT в Telegram
Подпишись

Боец UFC Гуськов заявил, что в промоушене адекватно относятся к российскому флагу

Короткая ссылка
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Богдан Гуськов ответил на вопрос, как в лиге относятся к тому, что он выходит в клетку с российским флагом.
Боец UFC Гуськов заявил, что в промоушене адекватно относятся к российскому флагу
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«К российскому флагу в UFC относятся нормально, никаких вопросов и проблем с этим нет», — цитирует Гуськова Metaratings.ru.

По его словам, на процедуре check-in, которая проходит на неделе поединка, у спортсменов есть возможность согласовать атрибутику, с которой они планируют выйти в октагон.

«Тебе задают конкретный вопрос, выходишь — и всё нормально. Нет никаких препятствующих факторов», — добавил он.

Атлет родился в Республике Узбекистан в посёлке Дукент, а в возрасте 19 лет переехал в Москву.

Он подписал контракт с UFC 18 июля 2023 года, а всего в карьере 31-летнего спортсмена восемь побед и два поражения в ММА.

Ранее Волков прокомментировал свой поединок с Павловичем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить