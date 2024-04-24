Боец UFC Гуськов заявил, что в промоушене адекватно относятся к российскому флагу

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Богдан Гуськов ответил на вопрос, как в лиге относятся к тому, что он выходит в клетку с российским флагом.

«К российскому флагу в UFC относятся нормально, никаких вопросов и проблем с этим нет», — цитирует Гуськова Metaratings.ru.

По его словам, на процедуре check-in, которая проходит на неделе поединка, у спортсменов есть возможность согласовать атрибутику, с которой они планируют выйти в октагон.

«Тебе задают конкретный вопрос, выходишь — и всё нормально. Нет никаких препятствующих факторов», — добавил он.

Атлет родился в Республике Узбекистан в посёлке Дукент, а в возрасте 19 лет переехал в Москву.

Он подписал контракт с UFC 18 июля 2023 года, а всего в карьере 31-летнего спортсмена восемь побед и два поражения в ММА.

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