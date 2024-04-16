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Волков: Павлович умеет нокаутировать любым ударом

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Российский боец UFC Александр Волков прокомментировал свой поединок с соотечественником Сергеем Павловичем.
Волков: Павлович умеет нокаутировать любым ударом
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Всё остальное — это дело случая. Сергей умеет нокаутировать любым ударом. Тут главное — просто быть к этому готовым и не бояться», — цитирует Волкова «Матч ТВ».

28 марта президент UFC Дана Уайт анонсировал бой Павловича с Волковым на турнире промоушена 22 июня в Саудовской Аравии.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. В активе Волкова 37 побед и десять поражений в MMA.

Ранее российский боец Царукян поднялся на первое место в рейтинге UFC в лёгком весе.

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