Волков: Павлович умеет нокаутировать любым ударом

Российский боец UFC Александр Волков прокомментировал свой поединок с соотечественником Сергеем Павловичем.

«Всё остальное — это дело случая. Сергей умеет нокаутировать любым ударом. Тут главное — просто быть к этому готовым и не бояться», — цитирует Волкова «Матч ТВ».

28 марта президент UFC Дана Уайт анонсировал бой Павловича с Волковым на турнире промоушена 22 июня в Саудовской Аравии.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. В активе Волкова 37 побед и десять поражений в MMA.

Ранее российский боец Царукян поднялся на первое место в рейтинге UFC в лёгком весе.