Российский боец Царукян поднялся на первое место в рейтинге UFC в лёгком весе
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Об этом сообщается на сайте организации.
14 апреля россиянин взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой Царукяна раздельным решением судей.
В активе Царукяна 22 победы при трёх поражениях. У Оливейры 34 победы и десять поражений.
Ранее ударивший Царукяна на турнире UFC болельщик извинился перед российским бойцом.