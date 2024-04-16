Российский боец Царукян поднялся на первое место в рейтинге UFC в лёгком весе

Российский боец смешанных единоборств (ММА) армянского происхождения Арман Царукян поднялся на три позиции в рейтинге легковесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Об этом сообщается на сайте организации.

14 апреля россиянин взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой Царукяна раздельным решением судей.

В активе Царукяна 22 победы при трёх поражениях. У Оливейры 34 победы и десять поражений.

Ранее ударивший Царукяна на турнире UFC болельщик извинился перед российским бойцом.