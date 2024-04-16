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Российский боец Царукян поднялся на первое место в рейтинге UFC в лёгком весе

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) армянского происхождения Арман Царукян поднялся на три позиции в рейтинге легковесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Российский боец Царукян поднялся на первое место в рейтинге UFC в лёгком весе
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

Об этом сообщается на сайте организации.

14 апреля россиянин взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой в претендентском бою в лёгком весе. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой Царукяна раздельным решением судей. 

В активе Царукяна 22 победы при трёх поражениях. У Оливейры 34 победы и десять поражений.

Ранее ударивший Царукяна на турнире UFC болельщик извинился перед российским бойцом.

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