Ударивший Царукяна на турнире UFC болельщик извинился перед российским бойцом

Болельщик, спровоцировавший российского бойца Армана Царукяна во время выхода на бой с Чарльзом Оливейрой в рамках UFC 300 в США, принёс свои извинения.

«Я не буду подавать в суд. Я хотел бы извиниться перед Арманом за то, что спровоцировал его. Я весь день был на взводе. Я впервые был на живом событии UFC, и это было просто невероятно», — цитирует болельщика Yahoo Sports.

Он также переживал, что его могут выгнать из зала за этот инцидент.

14 апреля россиянин взял верх над бразильцем в претендентском бою в лёгком весе. Перед выходом Царукян устроил потасовку с фанатом за то, что тот показал ему средний палец и попытался ударить его.

Ранее сообщалось, что Царукян отказался от реванша с Исламом Махачевым на UFC 302.