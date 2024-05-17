Шайхутдинов: после «Зенита» проснулся — подписчиков на несколько тысяч больше
- РИА Новости
«Утром после матча с «Зенитом» проснулся, а количество подписчиков стало на 3—4 тыс. больше, чем было. Но только сейчас прочитал все комментарии, слова поддержки, посмотрел, сколько человек подписалось», — цитирует Шайхутдинова «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что ему нужно усвоить кубковый матч с «Зенитом» и двигаться дальше.
Напомним, что 19-летний вратарь вышел на поле после того, как голкипер ЦСКА Владислав Тороп получил тяжёлую травму после столкновения с защитником «Зенита» Нурали Алипом и не смог продолжить встречу.
Ранее Тороп рассказал о своём самочувствии после тяжёлой травмы.