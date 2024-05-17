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Шайхутдинов: после «Зенита» проснулся — подписчиков на несколько тысяч больше

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Вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов высказался о поддержке после дебютного матча в финале Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».
Шайхутдинов: после «Зенита» проснулся — подписчиков на несколько тысяч больше
  • РИА Новости

«Утром после матча с «Зенитом» проснулся, а количество подписчиков стало на 3—4 тыс. больше, чем было. Но только сейчас прочитал все комментарии, слова поддержки, посмотрел, сколько человек подписалось», — цитирует Шайхутдинова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что ему нужно усвоить кубковый матч с «Зенитом» и двигаться дальше.

Напомним, что 19-летний вратарь вышел на поле после того, как голкипер ЦСКА Владислав Тороп получил тяжёлую травму после столкновения с защитником «Зенита» Нурали Алипом и не смог продолжить встречу. 

Ранее Тороп рассказал о своём самочувствии после тяжёлой травмы.

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