Шайхутдинов: после «Зенита» проснулся — подписчиков на несколько тысяч больше

Вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов высказался о поддержке после дебютного матча в финале Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».

«Утром после матча с «Зенитом» проснулся, а количество подписчиков стало на 3—4 тыс. больше, чем было. Но только сейчас прочитал все комментарии, слова поддержки, посмотрел, сколько человек подписалось», — цитирует Шайхутдинова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что ему нужно усвоить кубковый матч с «Зенитом» и двигаться дальше.

Напомним, что 19-летний вратарь вышел на поле после того, как голкипер ЦСКА Владислав Тороп получил тяжёлую травму после столкновения с защитником «Зенита» Нурали Алипом и не смог продолжить встречу.

Ранее Тороп рассказал о своём самочувствии после тяжёлой травмы.