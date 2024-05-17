RT в Telegram
Подпишись

Парад ретропоездов устроят в Москве по случаю дня рождения столичного метро

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что по Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро в эти выходные, с 18 по 19 мая, будут курсировать составы разных эпох. Такой парад электропоездов устроят по случаю 89-летия метрополитена столицы.
Парад ретропоездов устроят в Москве по случаю дня рождения столичного метро
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Возглавит парад ретропоезд «Сокольники», созданный к 75-летнему юбилею метрополитена.

«Те, кто не успеет прокатиться в этом поезде по БКЛ, смогут сделать это в любой день на Сокольнической линии», — уточнил Собянин.

Также по БКЛ будут курсировать поезда «Номерной», «Еж3», «Русич», «Ока», «Москва», «Москва-2020», а также новейшая «Москва-2024».

Составы будут ходить против часовой стрелки с 9:00 до 20:00.

Ранее НСН со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что москвичи выбрали самые красивые станции метро, которые открылись за последние пять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить