Рябков: Россия будет действовать зеркально в вопросах ядерных угроз

Россия отложит тему «красных линий» в отношениях с Западом и просто будет вести себя «зеркально» в стратегических вопросах, в том числе связанных с ядерным оружием. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Рябков упомянул западную моду думать, что в отношении России нужно проявлять стратегическую неопределённость и двусмысленность, чтобы Москва не знала, как будет поступать НАТО в той или иной ситуации.

«Здесь мы тоже будем проявлять зеркальность. Поэтому тему «красных линий» мы отложим в сторону», — сказал замминистра.

6 мая Министерство обороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, к ним будут привлечены авиация и силы ВМФ.

Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».