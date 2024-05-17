Рябков: Россия будет действовать зеркально в вопросах ядерных угроз
- РИА Новости
Рябков упомянул западную моду думать, что в отношении России нужно проявлять стратегическую неопределённость и двусмысленность, чтобы Москва не знала, как будет поступать НАТО в той или иной ситуации.
«Здесь мы тоже будем проявлять зеркальность. Поэтому тему «красных линий» мы отложим в сторону», — сказал замминистра.
6 мая Министерство обороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, к ним будут привлечены авиация и силы ВМФ.
Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.
Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».