МОК запретил российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, что журналистам из России запретят использовать символику страны на Олимпийских играх в Париже.

«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», — цитирует пресс-службу МОК ТАСС.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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