МОК запретил российским журналистам использовать национальную символику на ОИ-2024
«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», — цитирует пресс-службу МОК ТАСС.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Мария Захарова назвала преступлением заявление президента МОК Томаса Баха.