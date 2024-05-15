Захарова назвала преступлением заявление президента МОК Баха

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала преступлением заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Преступное заявление. Это логика, которая идёт не просто в разрез, а в прямое противодействие всем тем документам, которые регламентируют работу Баха», — цитирует Захарову ТАСС.

Бах заявил, что МОК обращался к украинцам для того, чтобы они следили за высказываниями российских спортсменов в интернете.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Вероника Степанова заявила, что олимпиады в нынешнем виде всё больше становятся похожи на немодный курорт.