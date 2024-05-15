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Захарова назвала преступлением заявление президента МОК Баха

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала преступлением заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Захарова назвала преступлением заявление президента МОК Баха
  • РИА Новости

«Преступное заявление. Это логика, которая идёт не просто в разрез, а в прямое противодействие всем тем документам, которые регламентируют работу Баха», — цитирует Захарову ТАСС.

Бах заявил, что МОК обращался к украинцам для того, чтобы они следили за высказываниями российских спортсменов в интернете.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Вероника Степанова заявила, что олимпиады в нынешнем виде всё больше становятся похожи на немодный курорт.

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