Захарова назвала преступлением заявление президента МОК Баха
- РИА Новости
«Преступное заявление. Это логика, которая идёт не просто в разрез, а в прямое противодействие всем тем документам, которые регламентируют работу Баха», — цитирует Захарову ТАСС.
Бах заявил, что МОК обращался к украинцам для того, чтобы они следили за высказываниями российских спортсменов в интернете.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее Вероника Степанова заявила, что олимпиады в нынешнем виде всё больше становятся похожи на немодный курорт.