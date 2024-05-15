Степанова: олимпиады в нынешнем виде всё больше становятся похожи на немодный курорт

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказала мнение о главных играх четырёхлетия.

«Олимпиады в нынешнем виде всё больше становятся похожи на немодный курорт, на устаревшую модель телефона. Мы должны собраться все вместе и попробовать придумать «новую Олимпиаду». Для XXI века», — цитирует Степанову «Матч ТВ».

С этой инициативой лыжница обратилась к комментатору Дмитрию Губерниеву.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Томас Бах исключил конфликты между спортсменами на Олимпиаде в Париже вне соревнований.