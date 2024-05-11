Бах исключил конфликты между спортсменами на Олимпиаде в Париже вне соревнований

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о возможных конфликтных ситуациях на Олимпиаде в Париже.

«Когда лучшие спортсмены мира соберутся в Париже, они будут вдохновлять нас своими достижениями. Они будут яростными соперниками на спортивных площадках, но в то же время будут мирно сосуществовать под одной крышей в Олимпийской деревне», — заявил Бах во время генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии в Бангкоке.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что МОК не будет вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпиады.