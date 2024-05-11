Бах исключил конфликты между спортсменами на Олимпиаде в Париже вне соревнований
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- © Aurelien Morissard
«Когда лучшие спортсмены мира соберутся в Париже, они будут вдохновлять нас своими достижениями. Они будут яростными соперниками на спортивных площадках, но в то же время будут мирно сосуществовать под одной крышей в Олимпийской деревне», — заявил Бах во время генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии в Бангкоке.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что МОК не будет вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпиады.