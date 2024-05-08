МОК не будет вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпиады

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) рассказали, что не планируют заниматься вручением медалей российским спортсменам после пересмотра результатов соревнований ранее прошедших Олимпийских игр.

«Когда ОКР не был отстранён, он не смог вернуть медали МОК после того, как результаты 15 российских спортсменов или команд, показанные на Олимпиадах, были аннулированы. Поэтому МОК, несмотря на отстранение ОКР, на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам», — цитирует пресс-службу МОК ТАСС.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

23 февраля стало известно, что CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о временном отстранении.

Ранее Нагорный раскритиковал МОК за политизацию спорта.