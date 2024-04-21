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Нагорный раскритиковал МОК за политизацию спорта

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный поделился мнением о работе руководства Международного олимпийского комитета (МОК).
Нагорный раскритиковал МОК за политизацию спорта
  • РИА Новости

«Олимпийские игры никто никогда не заменит. Они всегда были в истории. Другой вопрос сейчас в руководстве, которое не даёт возможности быть спорту без политики, чтобы спортсмены на равных правах выходили и выступали. Разрушает ли это олимпийское движение? Конечно», — сказал Нагорный РИА Новости.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Нагорный сообщил о желании иностранцев участвовать в Играх дружбы.

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