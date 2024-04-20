Нагорный заявил, что иностранцы говорили ему о желании участвовать в Играх дружбы

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что иностранные спортсмены говорили ему о желании принять участие в Играх дружбы.

«Мы всех ждём, общаемся со всеми. Мне даже спортсмены говорят: «Мы хотим приехать». Но вот как решат руководители», — приводит слова Нагорного ТАСС.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира проведут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

В МОК призвали иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Валуев считает, что президент МОК Бах боится проведения Игр дружбы из опасений потерять контроль над финансовыми потоками.