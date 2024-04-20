Нагорный заявил, что иностранцы говорили ему о желании участвовать в Играх дружбы
- РИА Новости
«Мы всех ждём, общаемся со всеми. Мне даже спортсмены говорят: «Мы хотим приехать». Но вот как решат руководители», — приводит слова Нагорного ТАСС.
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира проведут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.
В МОК призвали иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в соревнованиях.
Ранее сообщалось, что Валуев считает, что президент МОК Бах боится проведения Игр дружбы из опасений потерять контроль над финансовыми потоками.