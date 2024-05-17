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В Ленобласти найдены останки солдата Великой Отечественной войны

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В Ленобласти поисковики из Удмуртии нашли останки солдата Великой Отечественной войны, который считался пропавшим без вести.
В Ленобласти найдены останки солдата Великой Отечественной войны
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает интернет-издание «Сусанин», рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. 

7 мая во время раскопок под Любанью поисковики нашли останки бойца, а также звёздочку, спичечницу, бритву и его подсумки. А ученица школы №32 Ольга Байбородова нашла медальон солдата. 

«Когда я нашла этот медальон, в первую очередь у меня начало трясти тело, потому что это такие эмоции, которые в принципе не описать. У меня были слёзы от радости, от осознания того, что сейчас мы установим имя бойца, вернём ему имя, найдём родственников и захороним, как должно быть на самом деле», — сказала девушка.

Медальон принадлежал бойцу Красной армии Тукену Мендышеву из Омской области, на фронт он ушёл 1 июля 1941 года. 14 мая Тукена Мендышева и останки еще 194 воинов захоронили на мемориале около деревни Чудской Бор. 

Ранее сообщалось, что поисковики Тюменской области за месяц подняли останки 111 красноармейцев.

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