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Поисковики Тюменской области за месяц подняли останки 111 красноармейцев

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В Тюменской области более 100 участников и руководителей 16 региональных поисковых отрядов в период с 16 апреля по 12 мая проводили работы по поиску, поднятию и захоронению останков бойцов, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.
Поисковики Тюменской области за месяц подняли останки 111 красноармейцев
  • РИА Новости

Совместными усилиями отряда «Память сердца» Тюмени и отряда «Память» Ялуторовска удалось поднять останки 24 бойцов и командиров Красной армии на территории Старорусского района Новгородской области, сообщает Тюменская область сегодня.

Тюменский отряд «Феникс» проводил поисковые работы в Невельском и Пустошкинском районах Псковской области. В рамках проекта «Экипаж» его участники обследовали место падения штурмовика Ил-2, а также нашли и подняли останки 11 бойцов.

Поисковые работы проводились такие в Ленинградской и Тверской областях.

По результатам всего весеннего этапа полевого сезона «Вахты памяти — 2024» тюменские поисковики обнаружили и подняли останки 111 военнослужащих.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поблагодарил подмосковных поисковиков за помощь в перезахоронении 800 бойцов Великой Отечественной войны.

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