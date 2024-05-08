Подмосковные поисковики помогли перезахоронить 800 бойцов Великой Отечественной войны

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поблагодарил подмосковных поисковиков за помощь в перезахоронении 800 бойцов Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает 360.ru.

«Каждый год поисковики возвращают из безвестия героев, которые отдали свои жизни за Родину. Благодаря им всё больше семей узнают о подвигах своих предков, о том, какой ценой досталась нам Победа», — сказал Брынцалов.

В 2023 году поисковики Московской области организовали более 300 экспедиций на места сражений.

Из 800 найденных красноармейцев 210 с почестями захоронили в братских могилах региона.

Ранее сообщалось, что в Тверской области участники поискового отряда «ФИПО-АГПС» Академии ГПС МЧС России обнаружили останки более 30 павших бойцов Красной армии.