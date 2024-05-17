Член СПЧ Ионов сообщил, что сбежавшая из Чечни девушка покинула Россию

Член Совета по правам человека при президенте России и ОНК Москвы Александр Ионов сообщил, что девушка из Чечни Лия Заурбекова, которая ранее сбежала из дома, покинула Россию. Официального подтверждения этой информации он не приводит.

«По моим данным, Лия Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Осталось дождаться официального подтверждения от неё самой», — сказал Ионов в своём Telegram-канале.

Ионов подчеркнул, что любые инсинуации в отношении этого семейного конфликта «являются перегибом и попыткой создать искажённое мнение в обществе», а также предупредил, что «нечистые на руку блогеры пытаются посеять раздор и вражду на национальной почве».

«Следим за развитием ситуации», — подытожил он.

17 мая стало известно, что в Москве члены ОНК следят за ситуацией с 19-летней девушкой из Чечни Лией Заурбековой, которая заявила, что сбежала из дома «из-за психологического и физического насилия». Как сообщило РИА Новости, когда девушка находилась в столичном отделе полиции, её семья прибыла туда, чтобы забрать девушку домой.

Депутат Госдумы Адам Делимханов взял ситуацию под личный контроль и заверил, что виновный будет наказан в рамках закона.