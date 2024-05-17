Член СПЧ Ионов сообщил, что сбежавшая из Чечни девушка покинула Россию
- РИА Новости
«По моим данным, Лия Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Осталось дождаться официального подтверждения от неё самой», — сказал Ионов в своём Telegram-канале.
Ионов подчеркнул, что любые инсинуации в отношении этого семейного конфликта «являются перегибом и попыткой создать искажённое мнение в обществе», а также предупредил, что «нечистые на руку блогеры пытаются посеять раздор и вражду на национальной почве».
«Следим за развитием ситуации», — подытожил он.
17 мая стало известно, что в Москве члены ОНК следят за ситуацией с 19-летней девушкой из Чечни Лией Заурбековой, которая заявила, что сбежала из дома «из-за психологического и физического насилия». Как сообщило РИА Новости, когда девушка находилась в столичном отделе полиции, её семья прибыла туда, чтобы забрать девушку домой.
Депутат Госдумы Адам Делимханов взял ситуацию под личный контроль и заверил, что виновный будет наказан в рамках закона.