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В Москве члены ОНК следят за ситуацией со сбежавшей из Чечни девушкой

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В Москве члены ОНК следят за ситуацией с 19-летней девушкой из Чечни Лией Заурбековой, которая заявила, что сбежала из дома «из-за психологического и физического насилия». Как сообщает РИА Новости, когда девушка находилась в столичном отделе полиции, её семья прибыла туда, чтобы забрать девушку домой.

По данным источника агентства, «девушку отпустили из отдела полиции». Официально эта информация не подтверждена.

Девушку также пришла поддержать группа подростков. Одна из пришедших сказала: «Мы пришли сюда по зову сердца. Девушка находится сейчас в полиции, она пришла туда сама за защитой, непонятно, будут ли её передавать родственникам».

Секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил, что девушки в ОМВД Нагатино-Садовники нет.

«В настоящий момент она, как мне сообщили, находится в безопасном месте. Мы будем следить за её судьбой», — сказал он.

Официальных комментариев агентство не приводит.

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