В ЯНАО умер ветеран Великой Отечественной войны Якушенков

В ЯНАО на 88-м году ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Александр Якушенков, который в шесть лет стал узником фашистских концлагерей.

Об этом сообщает URA.RU.

«Ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, несовершеннолетний узник фашистских концлагерей Александр Якушенков. Мы знаем, через что ему пришлось пройти в детские годы. Как и миллионы советских детей, маленький Александр стал свидетелем ужасов войны. Не утратив веры в человечность, уважение и любовь к ближнему, он прошёл по жизни оптимистом, профессионалом, человеком с добрым сердцем», — сказал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Александр Якушенков родился 5 апреля 1937 года в деревне Крутогорка. В шесть лет попал в концлагерь, а после возвращения еще три года с семьёй жил в землянке. В Надым приехал в 1978 году, работал фрезеровщиком. На Ямале прожил 45 лет, вместе с женой воспитал двоих детей.

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