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Более половины россиян читают отзывы о товарах и услугах

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Опрос показал, в каких случаях люди оставляют отзывы, читают их или не хотят тратить на это время.
Более половины россиян читают отзывы о товарах и услугах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведённый компанией СДЭК и платформой «‎Кукушка».

51% опрошенных избирательно читают отзывы, 36% признались, что часто забывают оставлять отзывы об оказанной услуге или покупке, а 37% считают этот процесс слишком сложным и не хотят тратить на него время.

Также 51% отметили, что высокое качество товаров или услуг может стать основной причиной, чтобы оставить положительный отзыв.

Ранее сообщалось, что треть пользователей из Москвы сталкивались с обманом при покупках на маркетплейсах.

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