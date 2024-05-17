Более половины россиян читают отзывы о товарах и услугах
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведённый компанией СДЭК и платформой «Кукушка».
51% опрошенных избирательно читают отзывы, 36% признались, что часто забывают оставлять отзывы об оказанной услуге или покупке, а 37% считают этот процесс слишком сложным и не хотят тратить на него время.
Также 51% отметили, что высокое качество товаров или услуг может стать основной причиной, чтобы оставить положительный отзыв.
Ранее сообщалось, что треть пользователей из Москвы сталкивались с обманом при покупках на маркетплейсах.