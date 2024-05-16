Треть пользователей маркетплейсов из Москвы сталкивались с обманом

Треть пользователей из Москвы сталкивались с обманом при покупках на маркетплейсах.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос ADG group.

По данным исследования, треть москвичей сталкивались с обманом при покупке товаров на популярных маркетплейсах, почти половина опрошенных (48%) довольна работой интернет-магазинов, ещё 40% оценивают их работу удовлетворительно, 5% считают её плохой.

«Каждый десятый москвич тратит на покупки онлайн до 1000 рублей в месяц, треть — от 1000 до 5000 рублей, четверть — больше 5000 рублей, каждый пятый респондент — больше 10 тыс. рублей. Каждый десятый участник опроса сказал, что тратит не менее 50 тыс. рублей в месяц на покупку товаров в сети. Ещё 4% опрошенных заявили, что размер их ежемесячного бюджета на онлайн-шопинг превышает 100 тыс. рублей», — говорится в материале.

Москвичи чаще покупают в сети одежду и обувь, товары для детей, книги и электронику.

Ранее сообщалось, что объём интернет-торговли в России вырос на 39% с начала года.