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Объём интернет-торговли в России вырос на 39% с начала года

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В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили о росте на 39% объёма онлайн-продаж в I квартале 2024 года.
Объём интернет-торговли в России вырос на 39% с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета».

Наибольший рост был зафиксирован в Чечне — +112%, в Дагестане — +90%, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии — 86% и 85% соответственно.

Также рост продаж показали Дальний Восток — почти 97%, Бурятия — 90%, больше 70% — Камчатка, Еврейский автономный округ, Магадан, Саха (Якутия).

«Большую роль в этом сыграла активность самих компаний интернет-торговли, развитие логистической инфраструктуры в регионах страны, а также налаживание эффективных партнёрских связей и коллабораций», — сказал президент АКИТ Артём Соколов.

Ранее сообщалось, что около 40% пользователей маркетплейсов хотя бы раз возвращали одежду обратно.

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