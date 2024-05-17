«Ъ»: членам ЧВК грозит от 12 до 17 лет колонии за нападения и кражи
- РИА Новости
Как пишет «Коммерсантъ», фигурантам дела может грозить от 12 до 17 лет строгого режима.
По данным прокуратуры, Александр Мрищук и другой майор УФСБ, Антон Барякшев (признал вину и осуждён в особом порядке на шесть лет), использовали участников организации для совершения разбойных нападений и краж.
Отмечается, что при этом основным из вменяемых Мрищуку в вину преступлений стала организация преступного сообщества с использованием служебного положения.
Защита в ходе прений сторон настаивала на оправдании подсудимых за отсутствием самого события преступления или недоказанностью обвинений.
Предполагается, что резолютивную часть судебного решения огласят 4 июня.
В феврале суд в Самаре назначил от четырёх до более 12 лет колонии десяти участникам преступного сообщества за производство и сбыт контрафактной табачной продукции.
Отмечается, что участники преступного сообщества организовали изготовление и сбыт контрафактных табачных изделий, их доход превысил 325 млн рублей.
Ранее суд заключил под стражу четырёх организаторов секты «Русская православная церковь — Царская империя» в Ульяновской области.