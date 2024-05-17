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«Ъ»: членам ЧВК грозит от 12 до 17 лет колонии за нападения и кражи

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Московский гарнизонный военный суд рассматривает уголовное дело бывшего сотрудника столичного УФСБ Александра Мрищука и его предполагаемых сообщников из военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «ЕНОТ») — Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного.
«Ъ»: членам ЧВК грозит от 12 до 17 лет колонии за нападения и кражи
  • РИА Новости

Как пишет «Коммерсантъ», фигурантам дела может грозить от 12 до 17 лет строгого режима.

По данным прокуратуры, Александр Мрищук и другой майор УФСБ, Антон Барякшев (признал вину и осуждён в особом порядке на шесть лет), использовали участников организации для совершения разбойных нападений и краж.

Отмечается, что при этом основным из вменяемых Мрищуку в вину преступлений стала организация преступного сообщества с использованием служебного положения.

Защита в ходе прений сторон настаивала на оправдании подсудимых за отсутствием самого события преступления или недоказанностью обвинений. 

Предполагается, что резолютивную часть судебного решения огласят 4 июня.

В феврале суд в Самаре назначил от четырёх до более 12 лет колонии десяти участникам преступного сообщества за производство и сбыт контрафактной табачной продукции.

Отмечается, что участники преступного сообщества организовали изготовление и сбыт контрафактных табачных изделий, их доход превысил 325 млн рублей.

Ранее суд заключил под стражу четырёх организаторов секты «Русская православная церковь — Царская империя» в Ульяновской области.

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