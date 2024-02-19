Суд арестовал четырёх организаторов секты в Ульяновской области

Суд заключил под стражу четырёх организаторов секты «Русская православная церковь — Царская империя» в Ульяновской области.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУСК России.

«По данным следствия, в 2022 году 41-летний ранее судимый обвиняемый на территории нескольких сел Старомайнского района организовал религиозную группу, которой ему помогали руководить его трое знакомых», — говорится в сообщении.

Ранее СК России по Запорожской области возбудил уголовное дело в отношении 51-летней жительницы Мелитополя, которая руководила запрещённой на территории России религиозной организацией. Как уточнили в ведомстве, она причастна к распространению ложной информации о ВС России.