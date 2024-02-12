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В Запорожской области на главу секты завели дело за фейки о российской армии

СК России по Запорожской области возбудил уголовное дело в отношении 51-летней жительницы Мелитополя, которая руководила запрещённой на территории России религиозной организацией. Как уточнили в ведомстве, она причастна к распространению ложной информации о ВС России,

По данным СК, 51-летняя жительница Мелитополя распространяла ложные сведения о российской армии во время собрания прихожан в июле 2023 года. 

«Подозреваемая задержана, в отношении неё решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что суд оштрафовал распространителя фейков о ВС России на полмиллиона рублей.