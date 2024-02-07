Суд оштрафовал распространителя фейков о ВС России на полмиллиона рублей

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону огласил приговор жительнице Запорожской области Оксане Бойко. За публичное оправдание терроризма и распространение ложной информации о российской армии она оштрафована на 550 тыс. рублей.

Как установил суд, Бойко в период с 16 марта по 4 апреля 2022 года разместила в соцсетях ложную информацию, дискредитирующую Вооружённые силы Российской Федерации.

Помимо этого, женщина призывала устроить теракт на Крымском мосту.

«В соответствии с приговором суда Бойко признана виновной и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 550 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.

Ранее RT сообщал, что Басманный суд заочно приговорил к восьми годам колонии иноагента Владимира Милова* за фейки об армии.

* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.