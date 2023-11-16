Басманный суд заочно приговорил к колонии иноагента Милова за фейки про армию
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Суд признал Милова виновным по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России... и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказали в суде.
Уточняется, что срок Милова начнётся с того момента, как он прибудет на российскую территорию или же будет экстрадирован в Россию. Его уже объявили в международный розыск.
Ранее суд заочно арестовал Владимира Милова по делу о фейках о ВС России.
* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.