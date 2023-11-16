RT в Telegram
Подпишись

Басманный суд заочно приговорил к колонии иноагента Милова за фейки про армию

Короткая ссылка
Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии иностранного агента Владимира Милова* за публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии.
Басманный суд заочно приговорил к колонии иноагента Милова за фейки про армию
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд признал Милова виновным по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России... и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказали в суде.

Уточняется, что срок Милова начнётся с того момента, как он прибудет на российскую территорию или же будет экстрадирован в Россию. Его уже объявили в международный розыск.

Ранее суд заочно арестовал Владимира Милова по делу о фейках о ВС России.

* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить