Киберэксперт: ИИ сможет заменить специалистов в ряде областей

Директор по продукту FABULA AI (поставщик в Россию нейросетей для бизнеса, социальной сети с AI-инструментами для контент-мейкеров) Родион Кадыров заявил, что в ближайшие три года искусственный интеллект (ИИ) может заменить водителей общественного транспорта.

«Это станет возможно после качественного развития специализированного оборудования для нейросетей: камер, датчиков, программного обеспечения», — поделился он в разговоре с URA.RU, отметив, что для переоборудования автопарка потребуется период до трёх лет.

По словам Кадырова, ИИ сможет также заменить специалистов в ряде областей. Так, из торговых сетей могут исчезнуть сотрудники, следящие за действиями покупателей, и продавцы-консультанты. Кроме того, нейросеть сможет заменить преподавателей английского языка, юристов, специалистов службы поддержки.

Таким образом, наличие образования и диплома больше не может считаться гарантией сохранения профессии в привычном виде, резюмировал Кадыров.

Ранее НСН сообщала, что «Московская техническая школа» (МТШ) подготовила более 200 специалистов промышленной сферы, которые смогли получить необходимые знания и навыки в области освоения искусственного интеллекта.