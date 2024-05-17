Боец ММА Магомедшарипов не планирует возобновлять карьеру
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«Если Забиту дать время на подготовку, он сейчас бы снёс дивизион. Но он принял решение и никогда не вернётся», — цитирует Магомедова ТАСС.
На счету Магомедшарипова 18 побед и одно поражение.
Последний бой 31-летний россиянин провёл в ноябре 2019 года в Москве, где победил американца Келвина Кэттера решением судей. Он объявил о завершении карьеры летом 2022 года из-за проблем со здоровьем.
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