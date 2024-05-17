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Боец ММА Магомедшарипов не планирует возобновлять карьеру

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Магомед Магомедов, партнёр российского бойца смешанного стиля (ММА) Забита Магомедшарипова сообщил, что россиянин не планирует возобновлять карьеру.
Боец ММА Магомедшарипов не планирует возобновлять карьеру
  • Gettyimages.ru

«Если Забиту дать время на подготовку, он сейчас бы снёс дивизион. Но он принял решение и никогда не вернётся», — цитирует Магомедова ТАСС.

На счету Магомедшарипова 18 побед и одно поражение.

Последний бой 31-летний россиянин провёл в ноябре 2019 года в Москве, где победил американца Келвина Кэттера решением судей. Он объявил о завершении карьеры летом 2022 года из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что турнир UFC 303 с боем Макгрегор — Чендлер побил рекорд по продажам билетов.

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