Боец ММА Магомедшарипов не планирует возобновлять карьеру

Магомед Магомедов, партнёр российского бойца смешанного стиля (ММА) Забита Магомедшарипова сообщил, что россиянин не планирует возобновлять карьеру.

«Если Забиту дать время на подготовку, он сейчас бы снёс дивизион. Но он принял решение и никогда не вернётся», — цитирует Магомедова ТАСС.

На счету Магомедшарипова 18 побед и одно поражение.

Последний бой 31-летний россиянин провёл в ноябре 2019 года в Москве, где победил американца Келвина Кэттера решением судей. Он объявил о завершении карьеры летом 2022 года из-за проблем со здоровьем.

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