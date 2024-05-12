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Турнир UFC 303 с боем Макгрегор — Чендлер побил рекорд по продажам билетов

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Дана Уайт сообщил, что турнир UFC 303 побил рекорд по количеству денег, вырученных от продажи билетов.
Турнир UFC 303 с боем Макгрегор — Чендлер побил рекорд по продажам билетов
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Setterfield

«Да, продажи билетов впервые пробили €20 млн. Это рекорд», — заявил Уайт MMA Mania.

Поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером состоится в ночь на 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США) в рамках Международной бойцовской недели.

В активе американца 23 победы и восемь поражений. Ирландец же проведёт первый за три года бой в UFC. Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее сообщалось, что Чендлер хочет, чтобы UFC ввёл новый пояс под его бой с Макгрегором.

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