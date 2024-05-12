Турнир UFC 303 с боем Макгрегор — Чендлер побил рекорд по продажам билетов

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Дана Уайт сообщил, что турнир UFC 303 побил рекорд по количеству денег, вырученных от продажи билетов.

«Да, продажи билетов впервые пробили €20 млн. Это рекорд», — заявил Уайт MMA Mania.

Поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером состоится в ночь на 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США) в рамках Международной бойцовской недели.

В активе американца 23 победы и восемь поражений. Ирландец же проведёт первый за три года бой в UFC. Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее сообщалось, что Чендлер хочет, чтобы UFC ввёл новый пояс под его бой с Макгрегором.