Чендлер хочет, чтобы UFC ввёл новый пояс под его бой с Макгрегором

Американский боец Майкл Чендлер считает, что Абсолютный бойцовский чемпионат должен ввести новый пояс для его поединка с ирландцем Конором Макгрегором на UFC 303.

«Они хранят в секрете много разной информации. Мы знали дату. Я знал, какая, скорее всего, будет весовая категория. Но этот бой должен быть за пояс», — заявил Чендлер в интервью TheMacLife.

Поединок состоится в ночь на 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США) в рамках Международной бойцовской недели.

В активе американца 23 победы и восемь поражений. Макгрегор же проведёт первый за три года бой в UFC. Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее Макгрегор заявил, что не собирается завершать карьеру.