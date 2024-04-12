Макгрегор заявил, что не собирается завершать карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о возможном завершении карьеры.

«Ни в коем случае! Я ещё в полном порядке! По мне попали всего один раз, когда я сломал ногу. Я же усыпил людей больше, чем анестезия. Надеюсь, в этом году смогу провести четыре боя, а в следующем — ещё восемь», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.

Последний поединок Макгрегор провёл в июле 2021-го. Тогда он потерпел второе поражение подряд от Дастина Порье и получил серьёзную травму ноги.

Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее Макгрегор заявил, что способен сыграть любую роль в Голливуде.