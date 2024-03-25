Макгрегор: Голливуд выстроился в очередь, я могу сыграть любую роль
«Нам нужно обсуждать. Не уверен, что они знают, что мне предложить. Голливуд сейчас выстроился в очередь. Я действительно могу сыграть множество ролей. Подумайте о количестве фильмов, в которых я мог бы сняться», — заявил Макгрегор MMA Fighting.
В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире UFC и с тех пор не провёл ни одного поединка.
Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.
Ранее сообщалось, что Макгрегор проведёт поединок на турнире UFC 303.