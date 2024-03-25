Макгрегор: Голливуд выстроился в очередь, я могу сыграть любую роль

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор ответил на вопрос о новом контракте с промоушеном.

«Нам нужно обсуждать. Не уверен, что они знают, что мне предложить. Голливуд сейчас выстроился в очередь. Я действительно могу сыграть множество ролей. Подумайте о количестве фильмов, в которых я мог бы сняться», — заявил Макгрегор MMA Fighting.

В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире UFC и с тех пор не провёл ни одного поединка.

Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее сообщалось, что Макгрегор проведёт поединок на турнире UFC 303.