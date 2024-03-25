Дарден: бой с участием Макгрегора возглавит турнир UFC 303

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведёт поединок на турнире UFC 303.

Об этом сообщил боец промоушена Коди Дарден в соцсетях, анонсируя собственный поединок на этом мероприятии.

«Я возвращаюсь в октагон 29 июня против Карлоса Эрнандеса. UFC 303: Майкл Чендлер против Конора Макгрегора. Погнали», — написал он.

В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире UFC и с тех пор не провёл ни одного поединка.

Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее Макгрегор сообщил, что планирует провести несколько поединков в 2024 году.