Президент Мексики посоветовал молодёжи читать Толстого, Гоголя и Достоевского

Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор опубликовал список литературы, которую следует прочитать молодым людям. Среди книг — произведения русских классиков.

«При всём уважении к TikTok и соцсетям ничто не сравнится с чтением хорошей книги», — написал Обрадор на странице в свой соцсети.

В список рекомендованных президентом Мексики книг вошли «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского, «Война и мир», «Царство Божие внутри вас» Льва Толстого и «Тарас Бульба» Николая Гоголя.

Мексиканский лидер также внёс в перечень работу Владимира Ленина «Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции».

Ранее сообщалось, что самой популярной в России героиней классической литературы стала Татьяна Ларина из «Евгения Онегина».