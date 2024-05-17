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Президент Мексики посоветовал молодёжи читать Толстого, Гоголя и Достоевского

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Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор опубликовал список литературы, которую следует прочитать молодым людям. Среди книг — произведения русских классиков.
Президент Мексики посоветовал молодёжи читать Толстого, Гоголя и Достоевского
  • © AP Photo/Marco Ugarte

«При всём уважении к TikTok и соцсетям ничто не сравнится с чтением хорошей книги», — написал Обрадор на странице в свой соцсети.

В список рекомендованных президентом Мексики книг вошли «Преступление и наказание» Фёдора  Достоевского, «Война и мир», «Царство Божие внутри вас» Льва Толстого и «Тарас Бульба» Николая Гоголя. 

Мексиканский лидер также внёс в перечень работу Владимира Ленина «Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции». 

Ранее сообщалось, что самой популярной в России героиней классической литературы стала Татьяна Ларина из «Евгения Онегина». 

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