Татьяна Ларина названа самой популярной героиней классической литературы
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает НСН со ссылкой на группу компаний «ЛитРес».
Второе место занимает Анна Каренина (37%) из одноимённого романа Льва Толстого.
На третьей строчке — Маргарита (36%) из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.
В список также попали Наташа Ростова («Война и мир») и Маша Миронова («Капитанская дочка»).
Ранее сообщалось, что сербский режиссёр Эмир Кустурица снимет фильм «Преступление без наказания», в основу которого лягут два романа Фёдора Достоевского — «Преступление и наказание» и «Идиот».