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Татьяна Ларина названа самой популярной героиней классической литературы

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Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» названа самой популярной в России героиней классической литературы. Она набрала 51% голосов в новом исследовании.
Татьяна Ларина названа самой популярной героиней классической литературы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на группу компаний «ЛитРес».

Второе место занимает Анна Каренина (37%) из одноимённого романа Льва Толстого.

На третьей строчке — Маргарита (36%) из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.

В список также попали Наташа Ростова («Война и мир») и Маша Миронова («Капитанская дочка»).

Ранее сообщалось, что сербский режиссёр Эмир Кустурица снимет фильм «Преступление без наказания», в основу которого лягут два романа Фёдора Достоевского — «Преступление и наказание» и «Идиот».

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