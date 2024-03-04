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Стало известно, где пройдут съёмки фильма Кустурицы «Преступление без наказания»

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Сербский режиссёр Эмир Кустурица снимет фильм «Преступление без наказания», в основу которого лягут два романа Фёдора Достоевского — «Преступление и наказание» и «Идиот». Съёмки картины пройдут в Санкт-Петербурге и Сибири.

Как сообщает ТАСС, сюжеты обоих романов будут соединены в один.

О планах экранизировать Достоевского постановщик сообщил ещё в 2023 году. Тогда же он отметил, что следующей лентой в его репертуаре будет фильм по мотивам романа «Лавр» Евгения Водолазкина. Также Кустурица планирует заняться киноадаптацией произведений Николая Гоголя.

Ранее стало известно, что в России снимут новый фильм о приключениях Петрова и Васечкина.

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