Стало известно, где пройдут съёмки фильма Кустурицы «Преступление без наказания»
Как сообщает ТАСС, сюжеты обоих романов будут соединены в один.
О планах экранизировать Достоевского постановщик сообщил ещё в 2023 году. Тогда же он отметил, что следующей лентой в его репертуаре будет фильм по мотивам романа «Лавр» Евгения Водолазкина. Также Кустурица планирует заняться киноадаптацией произведений Николая Гоголя.
Ранее стало известно, что в России снимут новый фильм о приключениях Петрова и Васечкина.