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В России снимут новый фильм о приключениях Петрова и Васечкина

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В России снимут новую картину о Петрове и Васечкине. Разработкой фильма займётся киностудия имени Горького.
В России снимут новый фильм о приключениях Петрова и Васечкина
  • Gettyimages.ru

«Думаю, что в конце года мы уже приступим, войдём в производство нового полнометражного фильма про Петрова и Васечкина с тем же режиссёром, который снимал про Петрова и Васечкина 40 лет назад, с Владимиром Алениковым», — приводит ТАСС слова генерального директора киностудии Юлианы Слащёвой.

Вместе с тем она допустила, что история двух друзей в будущем найдёт отражение в сериале.

Музыкальная дилогия Аленикова «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» и «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» с Егором Дружининым и Дмитрием Барковым в главных ролях вышла летом 1984 года.

Ранее сообщалось, что в России начались съёмки фильма «Письмо Деду Морозу».

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