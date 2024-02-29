В России снимут новый фильм о приключениях Петрова и Васечкина

В России снимут новую картину о Петрове и Васечкине. Разработкой фильма займётся киностудия имени Горького.

«Думаю, что в конце года мы уже приступим, войдём в производство нового полнометражного фильма про Петрова и Васечкина с тем же режиссёром, который снимал про Петрова и Васечкина 40 лет назад, с Владимиром Алениковым», — приводит ТАСС слова генерального директора киностудии Юлианы Слащёвой.

Вместе с тем она допустила, что история двух друзей в будущем найдёт отражение в сериале.

Музыкальная дилогия Аленикова «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» и «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» с Егором Дружининым и Дмитрием Барковым в главных ролях вышла летом 1984 года.

Ранее сообщалось, что в России начались съёмки фильма «Письмо Деду Морозу».